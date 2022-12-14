Trabzonlu 3 kadın Kovid-19 sürecinde ağırlık verdikleri çiniciliği kazanca dönüştürdü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - ENES SANSAR - Trabzon'da çinicilik üzerine aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştiren üç kadın, devlet desteğiyle kurdukları atölyede süs eşyası üretip para kazanıyor.

Daha önce çinicilik üzerine eğitim alarak üretim yapan Derya Arslan, arkadaşları Gülçin Akdeniz ve Gülsen Uzun ile Kovid-19 salgını döneminde özel kurs merkezinde açık hava çinicilik eğitimlerine katıldı.

Eğitimlerin ardından bu işi mesleğe dönüştürmeye karar veren 3 kadın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerini araştırdı.

Atölye açabilmek için Gülçin Akdeniz'in girişimcilik sertifikası almasıyla 3 arkadaş, Aralık 2020'de Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'nde "Tılsımlı Eller Çini Atölyesi"ni kurdu.

KOSGEB'den aldıkları 50 bin liralık hibe desteğiyle üretime başlayan kadınlar, kendi tasarımlarının yanı sıra kişiye özel yaptıkları vazo, kase, ibrik gibi ürünleri 100 ila 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Son olarak 7-10 Aralık'ta Güzel Sanatlar Galerisi'nde açtıkları "Değişen Hayatlar Sergisi"nde ürünlerini beğeniye sunan 3 arkadaş, burada satış yapma imkanı da buldu.

Arslan, Akdeniz ve Uzun, atölyelerindeki fırınlama makinesini, çinicilikle uğraşan hemcinslerine de talep olması durumunda kullandırıyor.

57 yaşındaki Derya Arslan, AA muhabirine, ev hanımı olduğunu belirterek, "İkinci çocuğumdan sonra hobi olarak bir şeyler yapmayı planladım. 2015 yılında arkadaşımın tavsiyesiyle çinicilikle tanıştım ve ondan sonra hayatım tamamen değişti. Çiniyle bambaşka bir dünyada buldum kendimi. Onun ham maddesinin toprak olması, ona dokunmak bütün negatif enerjimi ve stresimi aldı." dedi.

Arslan, bu alanda kendini geliştirmek amacıyla 2020'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nü kazandığını, eğitiminin devam ettiğini kaydetti.

İki çocuk annesi, 49 yaşındaki Gülçin Akdeniz ise çinicilik işine hobi olarak başladıklarını, iş yerini açmalarıyla kendilerini yoğun iş temposunun içinde bulduklarını ifade etti.

Fırınlamada kullandıkları makinenin Trabzon'da çok fazla bulunmadığını kaydeden Akdeniz, şöyle konuştu:

"KOSGEB için başvurular yaptık. Girişimci kadınlara sertifikalar verildiğini öğrendim. Ben 2 ayrı sertifika aldım. Sınavlara girdim, görüşmelerimizi yaptık, şirketimizi kurduk. Daha sonra da fırınımızı aldık. Sonra KOSGEB geldi bize baktı, değerlendirdi, bu fırının Trabzon'da olması gerektiğine kanaat getirdi. 2 sene önce bize 50 bin lira kadar hibe desteği verdi. Yapabildiğimiz yere kadar en güzel şekilde yapıp bu hizmeti Trabzon'a vermek istiyoruz."

- Ev hanımlarına "üretin" tavsiyesi

53 yaşındaki Gülsen Uzun da hedeflerinin bir fırın daha alıp bütün Trabzon ve Karadeniz Bölgesi'ne çini ürünlerini satmak olduğunu vurguladı.

Ev hanımlarına da bir an önce harekete geçmeleri tavsiyesinde bulunan Uzun, üretime geçmeleri halinde devlet desteğini yanlarında göreceklerini söyledi.

KOSGEB İl Müdürü Muhammet Mustafa Kurt, 3 kadının bir araya gelerek yaptığı işin diğer kadınlara da örnek olduğunu belirterek, "Bugün buradaki örneğimiz, kadın girişimcilerin ekonomiye kazandırılması adına çok önemli bir örnek. Hele ki çinicilik gibi tarihi, mazisi olan bir sanatın kadınlar tarafından ekonomiye kazandırılması bizim için çok değerli. İş fikirlerini ekonomiye dönüştürmeleri anlamında biz de elimizden gelen yardımı esirgemedik." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.