Trabzon'da üzerine kaynar su dökülen sahipsiz köpek tedaviye alındı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, kimliği belirsiz kişilerce üzerine kaynar su dökülerek yaralanan sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

Ortahisar ilçesine bağlı Kireçhane Mahallesi'nde besledikleri sahipsiz köpeğin yaralı olduğunu gören hayvanseverler, durumu Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

Üzerine kimliği belirsiz kişilerce kaynar su dökülen köpek, bölgeye gelen görevlilerce belediyeye bağlı "Küçük Dostlar" kliniğine götürüldü.



Veterinerlerin incelemesi sonucu, sırtında kaynar su dökülmesine bağlı derin yanıklar oluştuğu anlaşılan köpek tedavi altına alındı.

Klinikte görevli veteriner hekim Engin Yetimoğlu, hayvanseverlerce beslenen ve evlerin önünden ayakkabıları aldığı öne sürülen sahipsiz köpeğin yaralı olduğu yönünde ihbarda bulunulduğunu belirterek, "Bize yanmış halde geldi. Üzerinin büyük bölümü yanmış, kaynar su dökülerek yanmıştı. Tedavisine başladık." dedi.

Kliniğe getirilen köpekleri tedavilerinin adından barınağa gönderdiklerini, ancak yanık yaraları olan köpeği tedavisi sürdüğü için klinikte tuttuklarını anlatan Yetimoğlu, şunları kaydetti:



"İyileştikten sonra köpeğe yuva arayacağız, sahiplendirmeyi düşünüyoruz. İnşallah yakın zamanda iyileşir. Yanık tedavisi uyguluyoruz. Yaklaşık 4 gündür burada tedavide. Merhemlerle ve genel durumunu destekleyici tedavilerle bir an önce sağlığına kavuşturmayı düşünüyoruz."

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