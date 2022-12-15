Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 21 Aralık Çarşamba günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Turnuva oyunlarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.

Karadeniz ekibi, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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