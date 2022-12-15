Trabzonlu SMA hastası Egemen bebek Dubai'de tedavi olacak

Her şey bu belirtiyle başlıyor!

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde SMA Tip 1 hastası 2 yaşındaki Egemen Öztürk'ün tedavi giderlerinin karşılanması için başlatılan kampanyada 34,5 milyon lira toplandı.

İlçede yaşayan Semra ve Şafak Öztürk'ün üçüncü çocuğu olarak 2020 yılında dünyaya gelen Egemen bebeğe yaklaşık 6 ay sonra SMA teşhisi konuldu.

Öztürk ailesi ve yakınları Trabzon Valiliğinden aldıkları izinle 11,5 ay önce Ortahisar Belediyesinin destekleriyle "Egemen bebeğe sen de destek ol" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında hayırseverlerin yardımıyla tedavi masrafının büyük bir kısmını tamamlayan aile, 18 Aralık Pazar günü uçakla İstanbul'a gidecek.

Ortahisar Belediyesi tarafından kentte bir restoranda düzenlenen etkinlikte, Egemen bebeğin babası Şafak Öztürk, akrabaları, gönüllüler, bağışçılar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş insanları bir araya geldi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinlikte yaptığı konuşmada, başkanlık görevi içinde yaptığı işlerin en hayırlılarından birinin Egemen bebek için başlattıkları yardım kampanyası olduğunu söyledi.

Genç, SMA'nın Türkiye'de yüzde yüz tedavi imkanı bulunmayan bir hastalık olduğunu belirterek, "Büyük bir maliyetle yurt dışına gitmek zorunda kalan ama çare neredeyse de onu aramak adına gayretle çalışmalarımızı sürdürdük. Şükür, finale geldik. Çok cüzi bir rakam kaldı, onu da tamamlıyoruz inşallah." dedi.

Hafta sonu Egemen bebeğin anne ve babasıyla İstanbul'a gideceğini dile getiren Genç, "Oradaki tetkik ve değerlendirme sonrasında bebeğimizi Dubai'ye göndereceğiz. İnşallah bebeğimiz üç ay içinde ilaçla tedavi edilecek." diye konuştu.

Genç, tedavi masrafını görünce insanın ister istemez tereddüt ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ama bir yerden de başlamak lazımdı, başladık. Kumbaraya 1 lira koyan yavrumuzla en fazla 1 milyon yardım yapan iş insanımızın değeri aynı. İmkan ve kabiliyet meselesi bu iş. Allah nasip etti. Valilikten resmi izin aldıktan sonra 11,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde Egemen için 35 milyon liranın 34,5 milyonunu tamamladık. Az bir miktar kaldı onu da tamamlayacağız."

- "Kim evladıma 1 lira verdiyse Allah razı olsun"

Egemen bebeğin babası Şafak Öztürk de oğlunun bu ayın 31'inde 2 yaşına gireceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah, doğum gününden önce evladım ilacına kavuşacak. Başkanımız Ahmet Metin Genç başından beri bize çok destek oldu, yardım etti. Allah herkesten razı olsun, çok mutluyum, bugün güzel bir gün. Evladım ilacını alacak sağlığına kavuşacak. Pazar günü İstanbul'a gideceğiz, 24 Aralık'ta Dubai'de olacağız. Her şey Egemen için olacak, herkese teşekkür ederim."

Öztürk, özellikle ramazan ayından sonra kampanyanın durma noktasına geldiğini ancak Genç'in ve iş adamlarının desteğiyle yardımların devam ettiğini aktararak, "Onların sayesinde çok hızlı bir şekilde ilerledik. İnşallah evladımı bisiklet sürerken, yürürken göreceğiz. Kim evladıma 1 lira verdiyse Allah razı olsun." dedi.

Etkinlikte Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, eski Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Baro Başkanı Duygu Keleş Aydın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gönüllüler söz alarak, duygularını ifade edip, yaşadıkları mutlulukları dile getirdiler.

Öte yandan Öztürk ailesi, Belediye Başkanı Genç ve beraberindekilere teşekkür ederek, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

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