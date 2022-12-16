Zorlukları "tuş" eden milli güreşçi Özge Fındıkçı, yeni dereceler peşinde

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TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un 21 yaşındaki milli sporcusu Özge Fındıkçı, güreşteki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

İlkokuldayken güreş yapan arkadaşlarına özenerek spora başlayan Fındıkçı, adım attığı salonda yıllarca ter döktü.

Annesinin zaman zaman karşı çıkmasına rağmen güreşten vazgeçmeyen Fındıkçı, kısa sürede milli formayı giyerek başarı gösterdi.

Uluslararası turnuvalarda şampiyonluk, Balkan şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük ile Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülüğü bulunan Fındıkçı, yaşadığı ön çapraz bağ ve iç menüsküs yırtığı nedeniyle 2 yıl minderden uzak kaldı.

Zorlu fizik tedavi sürecinin ardından yeniden mindere çıkan milli güreşçi, bu günlerde takım arkadaşlarıyla yeni başarılara adım atmak için ter döküyor.

Fındıkçı, bir süre sonra gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na katılmak için gün sayıyor.





- "Milli formayı giymek gerçekten çok farklı bir duygu"





Milli güreşçi Özge Fındıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora ilk cimnastik ile başladığını, ardından da güreşe yönelerek devam ettiğini söyledi.

Annesinin pek istekli olmamasına rağmen güreşten vazgeçmediğini belirten Fındıkçı, güreş sporunun kendisine çok şey kattığını ifade etti.

Fındıkçı, spor kariyerinde birçok başarı elde ederek milli sporcu olduğunu anlatarak, "İlk şampiyon olduğumda küçüktüm ama bayağı mutlu olmuştum. O kadar rakibi yenip finale çıkmak ve şampiyon olmak benim için gurur vericiydi. Milli formayı giymek de gerçekten çok farklı bir duygu." dedi.

Spor kariyerinin yanında Trabzon Üniversitesi'nde eğitimine de devam ettiğini aktaran Fındıkçı, "Hedefim önce Türkiye Şampiyonası, sonrasında Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda derece elde edebilmek." diye konuştu.





- "Sakatlığım boyunca hep maç ve idman videosu izliyordum"





Fındıkçı, başarısının sırrının kesinlikle inanmak olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Dizimde sakatlık yaşadım. Ön çapraz bağ, bir de iç menüsküs yırtılmıştı. İki yıl önce ameliyat oldum. Bu sürede spordan uzak kaldım. Benim için fizik tedavi çok uzundu. Zaten pandemiye denk gelmişti. İki yıl sonra döndüğümde güreşte eskiye oranla daha geri performans sergiliyordum. Bu çok üzücüydü. Şu anda da toparlamaya çalışıyorum."

Minderden uzak kalmasına rağmen güreşten asla kopmadığını dile getiren Fındıkçı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sakatlığım boyunca hep maç ve idman videosu izliyordum. 'Bir an önce iyileşsem de arkadaşlarımın arasına katılsam' diye düşünüyordum ve sonrasında da zaten arkadaşlarımın arasına döndüm. İnşallah çok daha güzel başarılar elde edeceğim."

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