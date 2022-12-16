Trabzon'da down sendromlu garson çevresine neşe saçıyor

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TRABZON (AA) - ENES SANSAR - Trabzon'da bir otelin restoranında garson olarak işe başlayan 26 yaşındaki down sendromlu Burak Bülbül, sempatik tavırlarıyla çevresindekilerin neşe kaynağı oldu.

Lise mezunu Burak Bülbül, ailesi ve Trabzon Down Sendromlular Derneği'nin desteğiyle yaklaşık 2 ay önce garson olarak işe başladı.

Bülbül'ün yeni işini kutlamak için annesi Sevim Bülbül, Trabzon Down Sendromlular Derneği Başkanı Ensar Öztürk ve arkadaşları çalıştığı oteli ziyaret etti.

Otel yönetimi de Bülbül ve arkadaşları için konferans salonunda eğlence organize etti. Folklorik kıyafetler giyen Burak Bülbül ve arkadaşları, halay çekti, zeybek ve kol bastı oynadı.

Burak Bülbül, AA muhabirine, çok mutlu olduğunu dile getirerek, müşterilerle çok iyi anlaştığını, iş yerinde çok sevildiğini söyledi.

Annesini ve arkadaşlarını çok sevdiğini ifade eden Bülbül, "Annem sanki cennetlik bir annedir. Onunla çok mutluyuz." dedi.

Bülbül'ün 56 yaşındaki annesi Sevim Bülbül de oğlunun işe girmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Down sendromlu bireyin iş hayatında olmasının hem ailesi hem de diğer down sendromlular için çok önemli olduğuna işaret eden Bülbül, "İşletme sahipleri hiç olmazsa en azından bir kişi çalıştırsa hem aileleri memnun olur hem özgüvenleri artar. Bizim isteğimiz bu, tüm anneler sevinsin isterim." diye konuştu.

Otelin genel müdürü Murat Kıran da farkındalık oluşturmak için yola çıktıklarını, diğer işletmelere örnek olmak istediklerini aktardı.

Burak Bülbül'ün kısa sürede en sevilen elemanlardan olduğunu anlatan Kıran, "Gelen misafirlerimiz gayet memnunlar. Biz de kendisinden gayet memnunuz, oldukça cana yakın, iletişimi iyi. Beklentimizin çok üzerinde, hem kendisi memnun hem de biz memnunuz çalışmalarından. İnşallah sayılarını daha da artırarak bu arkadaşlarımızın hayata entegrasyonuna bizim de bir katkımız olur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu tip iş yerlerinin Trabzon'da çoğalmasını istiyoruz"

Trabzon Down Sendromlular Derneği Başkanı Ensar Öztürk ise işletmenin derneğe ulaşarak, down sendromlu personel çalıştırmak isteğini ilettiğini söyledi.

Çalışması için Burak Bülbül'ü yönlendirdiklerini belirten Öztürk, işletme yetkililerine örnek oldukları için teşekkür etti.

Öztürk, bu tip iş yerlerinin Trabzon'da çoğalmasını istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bizim çalışabilecek şekilde olan çocuklarımız var, bunların da topluma kazandırılmasını istiyoruz. Burak, bunların bir örneği. Burak kardeşimiz işe yerleşti. Bunun için de otel yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Bu otel gibi şirketlerin çoğalmasını talep ediyoruz. İnşallah ararlar bizi yine, işe girecek gençlerimiz var. Onlar da evlerinde kapalı kalmaz, çalışırlar. Hem mutlu olurlar hem de ailelerine katkı sağlarlar."

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