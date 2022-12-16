Trabzon'da "2. Kitap Günleri" başladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Ortahisar Belediyesince düzenlenen "2. Kitap Günleri" başladı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediyesi hizmet binasında organize edilen etkinliğin açılış töreninde, okurların istifade edebileceği kültür festivali havasındaki etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Böyle güzel bir organizasyonun Trabzon'a çok yakıştığını belirten Ustaoğlu, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı, 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' kampanyasına biz bir ilave yaptık. 'Okursuz Kütüphane Kalmasın' dedik. Şu an bizim 650 okulumuzda kütüphanemiz var. Onları daha da anlamlı kılma adına harekete geçtik. Trabzonlu şehitlerimizin adını her bir kütüphaneye vererek onları da yaşatıyoruz." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise öğrencilere ve topluma okuma alışkanlığı kazandırmak için bu tür projeleri yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Kitap Günleri" etkinliğini geçen yıl başlattıklarını anımsatan Genç, "Etkinliğe ilgiyi görünce hem kurumsal hem de geleneksel hale getirmeyi uygun gördük. Amacımız, Cenab-ı Allah'ın ilk emri olan 'oku' ayetinden hareketle hem dünyevi hem de bu hayatı idrak anlamında daha çok okumaya önem göstermek ve okumaya teşvik etmektir." diye konuştu.

Genç, 15 Aralık'a kadar 70 yazarın okurlarla buluşacağı etkinliğe herkesi davet etti.

Konuşmaların ardından Ustaoğlu ve Genç, protokol üyeleri ve öğrencilerle kurdele keserek etkinliğin açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.