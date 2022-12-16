"Trabzon Sanatçıları 48. Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da 1974 yılından itibaren organize edilen, "Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi"nin 48'incisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde, bu yıl vefat eden sanatçılar Mustafa Hikmet Malkoç ve Osman Zeki Demirkale'nin anısına ithafen açılan sergide, 100 sanatçının eserlerine yer verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan, açılışta, Trabzon'un sanatın her dalında kıymetli sanatçılar yetiştirdiğini söyledi.



Vefat eden sanatçılar Malkoç ve Demirkale'yi rahmetle anan Erdoğan, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Ressam Ceyhan Murathanoğlu da iki sanatçı ile ilgili duygularını paylaştı.

Malkoç ve Demirkale'nin ailelerinin yanı sıra seçici kurul üyelerine ve etkinlikte eseri bulunan sanatçılara teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

Valiliğin desteğiyle organize edilen sergiyi gezen Vali Yardımcıları Bünyamin Yıldız ve Osman Çelikkol ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler, sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi, 31 Aralık'a kadar açık kalacak.

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