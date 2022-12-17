Trabzonspor-Yılport Samsunspor maç biletleri bugün satışa sunulacak

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TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 21 Aralık Çarşamba günü oynanacak Trabzonspor-Yılport Samsunspor maçının biletleri bugün saat 13.00'te satışa sunulacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum 200, VIP Gold 150, VIP Silver 100, batı tribün 60, doğu ve misafir takım tribün 50, fırtına tribün 45, kale arkası tribün için ise 40 liradan satılacak.

Trabzonspor biletleri, tüm passolig kartlarla satın alınabilecek.

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