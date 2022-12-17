Türkiye Tenis Ligi finalinde erkeklerde ENKA Spor Kulübü şampiyon oldu

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TRABZON (AA) - Türkiye Tenis Ligi final müsabakalarında erkeklerde ENKA Spor Kulübü, TED Spor Kulübü'nü 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Trabzon Beşirli Tenis Kompleksi kortlarında düzenlenen, erkeklerde 13, kadınlarda 12 olmak üzere toplamda 25 takımın mücadele ettiği Türkiye Tenis Ligi'nin final müsabakasında erkeklerde final karşılaşmaları oynandı.

Final müsabakasının ilk karşılaşmasında ENKA Spor Kulübü'nden Sarp Ağabigün, TED Spor Kulübü sporcusu Yankı Erel'i 6-2, 2-6 ve 6-1 yenerek kulübünü 1-0 öne taşıdı.

Müsabakaların ikinci karşılaşmasında ENKA Spor Kulübü sporcusu Cem İlkel, TED Spor Kulübü'nden Ergi Kırkın'ı 6-3, 6-3 yenerek seride 2-0 öne geçti.

ENKA Spor Kulübü'nün son maça çıkmamasıyla, 2-1'lik skorla ENKA Spor Kulübü Türkiye Tenis Ligi erkekler şampiyonu oldu.

Final müsabakaları sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner verdi.

Zorluoğlu, Türkiye'de tenis sporunun geldiği noktadan memnun olduklarını belirterek, bu organizasyonda paydaş olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Trabzon'un bir spor şehri olduğunun altını çizen Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Altyapısı ve tesisleri itibariyle bir çok spor dalında hem ulusal hem uluslararası organizasyonlar yapacak bir altyapı ve imkana sahibiz. Pandemi nedeniyle biraz ara verilmişti ama artık ulusal ve uluslararası organizasyonları Trabzon'da daha sık yaşayacağız. Bugün şampiyon olan ENKA Spor Kulübümüzü, ikinci olan TED Spor Kulübümüzü ve bu turnuvaya katılan kıymetli tenis kulüplerimizi tebrik ediyorum."

Federasyon Başkanı Durmuş ise Türkiye'de tenisin daha da gelişmesi için bu tür organizasyonların önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Tenis Lig'i de bunlardan biri. 116 takımın yarıştığı elemelerden geçerek bölgelerden, illerden buraya gelerek final oynayan 25 takım, bir hafta boyunca burada çok güzel mücadeleler etti. Spor şehri Trabzon'un, tenis şehri olması yolunda güzel bir turnuva oldu." dedi.

Türkiye Tenis Ligi kadınlar finali müsabakası ise yarın saat 20.00'de ENKA Spor Kulübü ile TED Spor Kulübü arasında oynanacak.

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