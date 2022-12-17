Of Kaymakamı Demirer'den gazi Demirtaş'a ziyaret

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TRABZON (AA) - Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Demirtaş'ı ziyaret etti.

Demirer, beraberinde Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik ile Demirtaş ve ailesini, ilçeye bağlı Kıyıcık Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Yaralanmasının ardından bir süre GATA'da tedavi gören Demirtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Demirer, Sarıalioğlu ve Çelik, aileyle sohbet etti.

Kaymakam Demirer, vatan uğruna canlarını ortaya koyan gazilere minnettar olduklarını belirtti.

Sarıalioğlu da şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Kapımız 24 saat açık. Vatan için göğsünü siper eden kahraman gazilerimize minnettarız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaşanan kahramanlık destanları asla unutulmayacak." ifadelerini kullandı.











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