İhtiyaç sahibi genç kızların çeyizi halk eğitim merkezi kursiyerlerinden

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TRABZON (AA) - ENES SANSAR - Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı ile Deniz Feneri Derneği işbirliğinde yürütülen "İyilik Okulu" projesine, ihtiyaç sahibi genç kızlar için çeyiz hazırlayarak katkı sağlıyor.

Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici Reyhan Yalçın, AA muhabirine, çoğunluğu annesi vefat etmiş ihtiyaç sahibi genç kızlar için çeyiz sandığı hazırlarken çok mutlu olduklarını söyledi.

Çeyiz için gereken eşyaları kursiyerlerle özenle hazırladıklarını anlatan Yalçın, havlu, başörtüsü, patik ve lif gibi çeyizleri sandığa yerleştirdiklerini ifade etti.

Yalçın, genç kızların bir an için bile olsa anne eksikliğini hissetmemelerini sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Çeyiz hazırladığımız dönemde herkeste ayrı bir mutluluk oluyor. Annesi olmayan bir genç kızın mutluluğunu paylaşmak önemli. Bir genç kızın annesinin yokluğunu doldurmak mümkün değil ama o annenin yapabileceği ürünleri hazırlamak bize çok büyük mutluluk veriyor." dedi.

Kursiyerlerden 66 yaşındaki Ayşe Prasoğlu Dönmez de "Evlenecek genç kızlarımız anneleri olmadığı için burukluk hisseder. Biz onlara katkıda bulunuyoruz. Çeyizleri onlara verirken çok mutlu oluyoruz, huzur buluyoruz." diye konuştu.

- 11 çeyiz sandığı hazırlandı

Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Genç ise kursiyerlerin yıl içinde ihtiyaçlı 11 kişi için çeyiz sandığı hazırladığını söyledi.

Sandıkta, havludan patiğe, masa örtüsünden yazmaya kadar her şeyin bulunduğunu belirten Genç, hayırseverler tarafından hediye edilen züccaciye ve halı gibi bazı eşyaları da yine genç kızlara ulaştırdıklarını aktardı.

"Deyim yerindeyse sandıklar doldu taştı." diyen Genç, projeye destek veren kursiyerlere ve katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

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