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Trabzonspor'un olağan mali genel kurulu yapıldı

AA

Trabzonspor'un olağan mali genel kurulu yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Görevde bulunduğumuz 4 yıllık sürede rakiplerimiz içinde en fazla puan toplayan takımız. Bu sürede 1 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası elde ettik." dedi.

Bordo-mavili kulübün olağan mali genel kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kulüp başkanı Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu genel kurulda, eski başkan Ahmet Celal Ataman da yer aldı.

Ali Sürmen başkanlığında divan başkanlığı oluşturulmasının ardından genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, ilk olarak geçen sezonun şampiyonluğu için hazırlanan videonun sunumunu yaptı.

Alkışlarla izlenen videonun ardından Zengin, 31 Ekim 2022 itibarıyla kulübün net borcunun 2 milyon 383 milyon 299 bin 681 lira olduğunu açıkladı.


- Ağaoğlu: "Naklen yayın gelirleri azaldı"

Genel kurul üyelerinin mali konularda eleştirilerinin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, söz aldı.

Ağaoğlu, Süper Lig kulüplerinin en önemli gelir kaynağının naklen yayın gelirleri olduğunu belirterek, "Naklen yayın gelirlerinin ilk ihalesi 500 milyon dolardı. Bugün gelinen noktada ise 115 milyon dolar. Bütün bunlara rağmen borcu 2 milyon 383 milyon lirada tutabildik. Diğer kulüplerin borçlarına baktığımız zaman Trabzonspor'un borcu 5'de 1 oranında." değerlendirmesinde bulundu.

Görevde bulundukları 4 yıllık sürede Spor Toto Süper Lig'de 146 maç yaptıklarını belirten Ağaoğlu, "78 galibiyet, 46 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldık ve 280 puan topladık. Görevde bulunduğumuz 4 yıllık sürede rakiplerimiz içinde en fazla puan toplayan takımız. Bu sürede ise 1 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası elde ettik." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, ocak ayına yönelik transfer görüşmelerinde bulundukları yönünde haberler çıktığını belirterek, "Hiçbir oyuncu ve kulüple transfer görüşmesi yapmadık. Kadrodan ayrılan oyuncu olması ve ihtiyaç duyulması halinde transfer olabilir. Ocak ayı itibarıyla A takım maaş bütçesini 40 milyon avrodan 31 milyon avro çekmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Altyapı konusunda yapılan eleştirilerin hemen hepsine katıldığını kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Altyapıdan yetiştirilen oyuncuların Süper Lig’de ilk 11 de süre almaları oynama oranları yüzde 5,8. 4 yıllık ortalamaya baktığımızda Trabzonspor’da bu oran yüzde 25. Bu ortalamayı Süper Lig genelinde en yükselten takım Trabzonspor. Eleştirilerin tamamına katılıyorum. Ancak benim de bir ricam var, altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncuların en ufak bir hatalarında yerden yere vurulduğunda onlara sadece biz sahip çıkmayalım. Onlara sahip çıkmak camia olarak sizlerin de görev ve sorumluluğu. Her şeyi birlikte birbirimize destek olur, yan yana durursak başarabiliriz diyoruz geldiğimizden beri. 2021-22 şampiyonluğu bir dayanışmanın birlik beraberliğin eseri olarak geldiğini ifade etmek isterim."

Ağaoğlu, önceden 'imkan yok, tesis, malzeme yok' denildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu ülkede son 10-15 sene içerisinde 36 modern futbol stadı inşa edildi kulüplere tahsis edildi. Bu dünyada eşi benzeri olmayan uygulamadır. Diğer ülkelerde kulüpler ya kendileri stadı yapar ya da belediyenin sahasında oynar. Bugün Özkan Sümer Futbol Akademisi de aynı şekilde Trabzonspor'un kullanımına tahsis edilmiş modern bir tesistir. Bu ülkenin sporcu yetiştirmedeki sorunu tesis değilmiş. Eğitim ve sporu yöneten veya yönettiğini düşünen insanların iradesindeki noksanlık ön plana çıkıyor. Dünya kadar tesis ama bu tesislerden yüzde 5 oranında en fazla altyapıdan ilk 11'e oyuncu getiriyorsanız burada ben dahil olmak üzere ülke futbolunu yönettiğini iddia eden insanların çok büyük zaafı ve eksiği vardır. Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğumuz her toplantımızda sürekli olarak ifade ettiği şey 'şu altyapıya önem verin, altyapıdan oyuncu yetiştirin'. Yapmış olduğunuz bu transfer ve ödemiş olduğunuz bu paralarla futbol ekonominizi sürdürme şansınız yok. Orada herkes 'tamam' diyerek azami gayreti göstereceğini söylüyor ancak kapıdan çıktıktan sonra olanlar herkesin malumu."

Başkan Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi. Genel kurulu üyeleri, oy çokluğuyla Uzungöl HES Projesi ve Çukurçayır'daki arsa konusunda da yönetim kurulunu yetkilendirdi.






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