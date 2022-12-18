Fransa'da öldürülen Türk gencini Trabzon'da yaşayan akrabası anlattı

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TRABZON (AA) - Fransa'da Aulnay-sous-Bois'da 15 Aralık'ta okuldan eve dönerken başından vurularak hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Akın Genç'in Trabzon'da yaşayan akrabası Orhan Genç, konunun aydınlatılmasını beklediklerini söyledi.

Genç'in hem annesiyle hem de babasıyla akraba olduğunu belirten Orhan Genç, AA muhabirine, yaşanan olaydan ötürü çok üzgün olduklarını ifade etti.

Orhan Genç, Akın'ın en son bu yaz Trabzon'a geldiğini belirterek, "Akın, kendi emsallerinin içinde özel diyebileceğimiz bir insan, bir genç ve bir delikanlıydı. Akın, Türkiye, Trabzon ve Trabzonspor sevdalısıydı. Büyükle büyük, küçükle küçük olabilen, empati yapabilen, çok yetenekli, birkaç dil bilen ve birkaç enstrüman çalabilen, bizim ailedeki ender insanlardan bir tanesiydi. Çok üzgünüz, vahim bir olay." diye konuştu.

Olayı öğrendikleri günü de anlatan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akın'ın en büyük ağabeyi, baldızının düğünü için eşi ve çocuklarıyla Fransa'dan Trabzon'a geldi. O akşam birlikteydik, anneannesini görmesi için araba ayarladık, köye çıktılar. Birkaç saat sonra bizi aradılar, Akın'ın vurulduğunu, bilet alacağını ve Paris'e döneceğini söylediler, şok olduk. Geldiler aynı gün ağabeyi geri döndü. Yengesi ve yeğenleri burada. Cenazesi bu bir hafta veya önümüzdeki hafta sonu Trabzon'a gelecek. Çaykara ilçesi Köknar Mahallesi'nde defnedeceğiz. Mekanı cennet olsun."

- Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına da katılmıştı

Genç, Akın'ın iyi bir Trabzonspor sevdalısı olduğunu da aktararak, "Trabzonspor'un şampiyonluğu için ailesiyle gelmişti. Buradaki final maçına katılmıştı." ifadesini kullandı.

"Onun kendi kusurlarından veya agresif davranışlarından kaynaklı bir olay olabileceğine ihtimal vermiyoruz." diyen Genç, şunları kaydetti:

"Canilerin eylemi ne olduğunu bilmiyoruz, üzgün ve şaşkınız. Allah annesine, babasına, kardeşlerine sabır ihsan eylesin. Memleketimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye yetenekli bir evladını kaybetti. Yetenekli bir çocuktu, iyi bir okulda okuyordu. Üzgünüz."

Genç, Akın gibi güzel bir insanı kendilerinden ayırdıkları için olayı şiddetle kınadığını ve konunun aydınlatılmasını beklediklerini vurgulayarak, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Öldürülecek bir eylemin içinde olabileceğine inanmıyorum, mümkün değil ihtimal vermiyorum. Paris Başkonsolosluğu ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluk Başkanlığının ilgili birimleri hem konuyla hem de aileyle ilgileniyor. Konunun bir an önce çözüme kavuşabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti harekete geçmiş durumdadır." dedi.

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