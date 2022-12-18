Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 21 Aralık Çarşamba günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Dünü izinli geçiren bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

5'e 2 ve sonuçlandırma çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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