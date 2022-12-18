Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

AA

Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 21 Aralık Çarşamba günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Dünü izinli geçiren bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

5'e 2 ve sonuçlandırma çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahmet Ağaoğlu: Hedefimiz maaş bütçesini 31 milyon Euro seviyesine çekmek
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Hedefimiz maaş bütçesini 31 milyon ...
Andreas Cornelius´tan Trabzonspor´a dava
YEREL HABERLER Andreas Cornelius´tan Trabzonspor´a dava
Fransa'da öldürülen Türk gencini Trabzon'da yaşayan akrabası anlattı
YEREL HABERLER Fransa'da öldürülen Türk gencini Trabzon'da yaşayan ...
Trabzonspor'un olağan mali genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un olağan mali genel kurulu yapıldı
Trabzonspor´un borcu açıklandı
YEREL HABERLER Trabzonspor´un borcu açıklandı
(Görüntülü) KÖPEĞİN ÜZERİNE MOLOZ DÖKÜLMESİNE ÇİFTE SORUŞTURMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KÖPEĞİN ÜZERİNE MOLOZ DÖKÜLMESİNE ÇİFTE ...
Milli tenisçi Cem İlkel'den ailelere "çocuklarınızı tenise yönlendirin" çağrısı:
YEREL HABERLER Milli tenisçi Cem İlkel'den ailelere "çocuklarınızı ...
Köpeğin üzerine moloz dökülmesine çifte soruşturma
YEREL HABERLER Köpeğin üzerine moloz dökülmesine çifte soruşturma
İhtiyaç sahibi genç kızların çeyizi halk eğitim merkezi kursiyerlerinden
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi genç kızların çeyizi halk eğitim ...
Of Kaymakamı Demirer'den gazi Demirtaş'a ziyaret
YEREL HABERLER Of Kaymakamı Demirer'den gazi Demirtaş'a ziyaret
Türkiye Tenis Ligi finalinde erkeklerde ENKA Spor Kulübü şampiyon oldu
YEREL HABERLER Türkiye Tenis Ligi finalinde erkeklerde ENKA Spor ...
Trabzonspor-Yılport Samsunspor maç biletleri bugün satışa sunulacak
YEREL HABERLER Trabzonspor-Yılport Samsunspor maç biletleri bugün ...
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'in hayali dünyadaki ilk 100 tenisçi arasına girmek:
YEREL HABERLER Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'in hayali dünyadaki ...
Paris´te sokakta vurulan üniversiteli Akın, öldü
YEREL HABERLER Paris´te sokakta vurulan üniversiteli Akın, öldü
"Trabzon Sanatçıları 48. Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı
YEREL HABERLER "Trabzon Sanatçıları 48. Geleneksel Plastik Sanatlar ...
Trabzon'da "2. Kitap Günleri" başladı
YEREL HABERLER Trabzon'da "2. Kitap Günleri" başladı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı ...
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertli ...
Trabzonspor'dan Denswil açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Denswil açıklaması
Trabzonspor'da Denswil'in sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Denswil'in sağ uyluk arka bölgesinde ...
Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçının ...
Trabzon'da down sendromlu garson çevresine neşe saçıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da down sendromlu garson çevresine neşe ...
Çağla Büyükakçay, Türkiye'nin teniste güzel bir geleceğinin olduğuna inanıyor:
YEREL HABERLER Çağla Büyükakçay, Türkiye'nin teniste güzel bir ...
Zorlukları "tuş" eden milli güreşçi Özge Fındıkçı, yeni dereceler peşinde
YEREL HABERLER Zorlukları "tuş" eden milli güreşçi Özge Fındıkçı, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.