Trabzon'da trafik kazasında 1 kişi öldü

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Şeras yönetimindeki 61 ABY 991 plakalı otomobil, akaryakıt aldıktan sonra arıza yaptı.

Arızalanan aracını çalıştırmak için otomobilden inen Şeras, açık olan kapısından aracı itmeye başladı.

Bu sırada aynı yönden gelen sürücüsü henüz öğrenilemeyen 61 BU 949 plakalı hafif ticari araç, Şeras ve otomobiline çarptı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Şeras olay yerinde hayatını kaybetti.













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