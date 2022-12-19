Türkiye Tenis Ligi finalleri sona erdi

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TRABZON (AA) - Türkiye Tenis Ligi final müsabakalarında ENKA Spor Kulübü, kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.



Trabzon Beşirli Tenis Kompleksi kortlarında düzenlenen, erkeklerde 13, kadınlarda 12 olmak üzere toplamda 25 takımın mücadele ettiği Türkiye Tenis Ligi'nin final müsabakaları kadınlarda oynanan karşılaşmalarla ile sona erdi.

Final müsabakasının ilk maçında ENKA Spor Kulübü'nden Zeynep Sönmez, TED Spor Kulübü sporcusu Ayşegül Mert'i 3-6, 7-6, 6-1'lik skorla yenerek kulübünü 1-0 öne taşıdı.

Müsabakaların ikinci maçında ENKA Spor Kulübü sporcusu Çağla Büyükakçay, TED Spor Kulübü'nden Pemra Özgen'i iki sette de 6-3 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

Finalin son maçına çıkmayan ENKA Spor Kulübü, rakibine 2-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.



Bu sonuçla ENKA Spor Kulübü, erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da şampiyonluğun sahibi oldu.



Final müsabakaları sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Vali İsmail Ustaoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Kara ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Tuna ve İbrahim Okumuş takdim etti.





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