Trabzonspor, kupada Yılport Samsunspor'u konuk edecek

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda, yarın Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde bulunan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda rakibini yenerek yoluna devam etmek için sahaya çıkacak.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek, Visca'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.









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