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Trabzon'da sedef tedavisi tamamlanan genç 4 yılın ardından sağlığına kavuştu

AA

Trabzon'da sedef tedavisi tamamlanan genç 4 yılın ardından sağlığına kavuştu

TRABZON (AA) - Trabzon'da sedef tedavisi başarıyla tamamlanan 25 yaşındaki Orçin Eminağaoğlu, 4 yılın ardında sağlığına kavuşarak normal yaşantısına döndü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, 4 yıldır sedef hastalığıyla mücadele eden Eminağaoğlu, yaralarının artması üzerine KTÜ Farabi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Servisi'ne başvurdu.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Baykal Selçuk tarafından yapılan değerlendirmede, Eminağaoğlu'nun hastalığının şiddetli seviyede olduğu tespit edildi.

Yaklaşık bir yıl yeni nesil tedavi yöntemlerinden olan biyolojik ajan uygulanan Eminağaoğlu'nun yaraları iyileşti.

Selçuk, hastalığın genellikle erken yetişkinlikte ve gençlikte görüldüğünü belirterek, "Çoğu hastada cildin sadece birkaç bölgesi etkilenir. Ağır vakalarda ise hastalık vücudun büyük bir bölümünü kaplayabilir." ifadelerini kullandı.

Hastalık süresince oluşan beyaz kepekli yaraların zamanla iyileşebildiğini vurgulayan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Hastalık bulaşıcı değildir, stres ve enfeksiyonlar, hastalığın gelişiminde ve alevlenmesinde önemli yer tutar. Sedef hastalığı sadece deriyi değil, eklemleri de etkileyebilir. Eklem ağrılarına ve hasara yol açabilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavisi önemlidir. Tedavisinde, topikal krem tedavileri, ışık tedavisi, sistemik tedaviler ve biyolojik ajanlar kullanılabilir. Bu hastamızda olduğu gibi özellikle biyolojik ajanların tedaviye girmesi ile yaralarda neredeyse tam iyileşme sağlanmakta ve bu iyileşme sürdürülebilir olmaktadır."

Eminağaoğlu ise tedavi sonucu yaralarının iyileşmesinden dolayı mutlu olduğunun altını çizerek, duygularını şöyle dile getirdi:

"Hastalığım askerlik sürecinde başladı. Çok ciddi şekilde geçiriyordum, sosyal hayatımı ve giyimimi etkiliyordu. İyileştikten sonra ilk kez bu yaz kısa kollu tişört giyebildim. Kendimi hem psikolojik hem de sağlık açısından çok iyi hissediyorum. Bu hastalığı olanlar kesinlikle erken dönemde bir dermatoloğa başvursunlar. Ben, hastalığım ciddileştikten sonra dermatoloğa başvurdum. Birçok farklı tedavi yöntemi önerenler oldu. Kesinlikle bu tür tedavilerden uzak durulsun. Ben uzman dermatologlar sayesinde şifa buldum."

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