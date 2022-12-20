Özkan Sümer vefatının 2. yılında anılacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde de bulunan Özkan Sümer, vefatının ikinci yılında anılacak.

Sümer için ilk anma töreni, 22 Aralık Perşembe günü Trabzon'un Maçka ilçesindeki mezarı başında saat 11.00'de düzenlenecek. Daha sonra saat 14.00'de Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda anma programı organize edilecek.

Anma programında, Sümer'in yaşam öyküsü görsellerle anlatılıp, akrabaları, futbol yaşantısında birlikte bulunduğu kişiler ve gazetecilerin anıları paylaşılacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.