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Trabzon'da 17 yıl önce işlenen cinayetin sanığına 23 yıl hapis cezası

AA

Trabzon'da 17 yıl önce işlenen cinayetin sanığına 23 yıl hapis cezası

TRABZON (AA) - Trabzon'da 17 yıl önce işlenen cinayetin sanığına 23 yıl hapis cezası verildi.

Akçaabat ilçesine bağlı Kuruçam Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatime Balcı'nın 17 yıl önce evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık H.B'nin yargılandığı davanın karar duruşması Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın kasten öldürme, silahlı yağma ve konut dokunulmazlığı ihlal suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın önce "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, daha sonra ise suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle 23 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet ayrıca, sanığın "silahlı yağma" ve "konut dokunulmazlığı ihlal" suçlarından ise zaman aşımı nedeniyle ceza verilmemesini kararlaştırdı.

- Olayın geçmişi

Akçaabat ilçesine bağlı Kuruçam Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatime Balcı, 28 Mayıs 2005'te evinde uğradığı saldırı sonucu aldığı 17 bıçak darbesiyle hayatını kaybetmiş, evdeki DNA örneklerinden kadının bir yakını, olaydan 8 yıl sonra tutuklanmış ancak bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 2021'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki araştırmaları sonucu, cinayeti işlediği yönünde deliller elde edilen maktulün yakını olan H.B, gözaltına alınmış, savcılık sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden ve maktulün evine hırsızlık amacıyla girdiğini söyleyen sanık tutuklanmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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