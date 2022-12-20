Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın konuk edeceği Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlıklar, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Kadir Sağlam yönetecek.





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