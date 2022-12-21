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"Futbolun bilge kişisi" Özkan Sümer, vefatının ikinci yılında anılacak

AA

"Futbolun bilge kişisi" Özkan Sümer, vefatının ikinci yılında anılacak

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - "Futbolun bilge kişisi" olarak anılan Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer, vefatının ikinci yılında anılacak.

Tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde 22 Aralık 2020'de yaşamını yitiren Sümer'in bordo-mavili takımda teknik direktörlük yaptığı dönemde futbol oynayan eski futbolcuları, anma töreni öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Antrenörleri Trabzon Şube Başkanı Metin Bak, 9 yaşından itibaren Trabzonspor'un minik takımında Özkan Sümer'i tanıdığını belirterek, "Özkan Hoca'yı Trabzon halkı unutmuyor, unutturmuyor. Anılarıyla yaşıyoruz. Trabzon halkının yaptığı bir şey var, anma yaparak bunu ulusal boyutta da yaşatmaya çalışıyor ve yaşatıyor da. TÜFAD Genel Başkanı'mız geçen yıl anma törenine geldiğinde, 'Trabzon halkını çok seviyorum. Özkan Hoca'yı unutmuyor, unutturmuyor.' dedi. Bizim için önemli bir değerdi." diye konuştu.

Sümer'in birçok insanın yaşamına dokunduğunu vurgulayan Bak, "Herkes anılarını anlatıyor. Demek ki herkese dokunmuş. Ben kitap alışkanlığımı ondan öğrendim. Hep kitap okurdu. Özkan Hoca'nın kitaplarını izinsiz alırdım masanın üstünden. Daha sonra kendisine söylediğimde, 'Görüyorum, anlıyorum.' derdi." ifadelerini kullandı.

Bak, Sümer'in işini seven ve çok disiplinli bir teknik adam olduğunu da kaydederek, şöyle devam etti:

"Altyapıda birlikte çalışıyorduk. Bir gün akşam 8 oldu, çift kale bitti. Daha sonra Özkan Hoca gitme hazırlığı yaparken bizim yedek oyuncuları çift kale maç yaptırmak istedim. 'İyi aklına gelmiş.' dedi. Oturdu tekrar, saat 9'u buldu. Ona 'Hocam hiç yoruldun mu? Bıktın mı? Tükendin mi?' dedim. O da 'Asla evladım.' yanıtını verdi. Bir gün bana 'Şu sesi duyuyor musun?' dedi. Kuşlar, çocuklar, tribünlerin sesi vardı. 'Duyuyorum hocam bu sesleri.' deyip saydığımda, 'Taka'nın sesini duymuyor musun?' diye sordu. Denize gitmeyi, balık tutmayı çok seviyordu ama futbol nedeniyle bunları yapamadı. Bizi öyle bir yetiştirdi ki teknik adam kurslarında çok başarılı olduk. Özkan Sümer ile yaşam süren herkes bugün toplumda var oldu. Sadece futbolda değil, ticarette, siyasette her konuda başarılı insanlar yetişirdi. Bunu da disipliniyle yaptı. Ben kendisinden çok memnundum. Allah da memnun olsun, mekanı cennet olsun."


- Aslan: "Çok büyük futbol adamı"

Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Hamdi Aslan, Sümer'in 1-2 kelime ile anlatılacak bir figür olmadığını belirterek, "Çok büyük bir futbol adamı, sosyal adamdı. Bizim üzerimizde o kadar çok emeği var ki bunu hiçbir zaman sadece futbolcu olarak değerlendirmedim." dedi.

Sümer'in birçok konuda kendilerine katkı sağladığını anlatan Hamdi Aslan, "Davranışlarımız, iletişimimiz, arkadaşlığımız, saha içi paylaşımımızda bize çok büyük katkısı olmuştur. Sosyal hayatta o değerler, takdir gördüğümüz bütün davranışların altında sayın hocamız vardır. Keşke futbolun içinde daha çok olsaydı, uzun yıllar Trabzonspor'da kalsaydı. Trabzonspor'un şampiyonluğunu, her şeyini görseydi. Bizim için çok büyük bir mutluluk olurdu. Küçük yaştan itibaren bizim hayatımıza dokunduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Hamdi Aslan, Barcelona'yu 1-0 yendikleri karşılaşmada kendisinin gol attığı, teknik direktörün de Özkan Sümer olduğunun hatırlatılması üzerine, "Hocamızın sevincini çok belli eden yapısı yoktu. Biz kazanırken bile 'Sevinmeyi acaba abarttık mı?' diye hocamızdan tepki bekliyorduk. Barcelona maçında beraberdik. Bizim için çok çok önemliydi. Bu tip maçlara bizi hazırlarken antrenmanda veya maç öncesi konuşmaları hepsi çok rahatlatıyordu. İnanılmaz güven veriyordu. Agresif, sert bir yapısı var ama iletişimi çok yumuşaktı. O bizi rahatlatıyordu. Barcelona maçı da öyle bir maçtı. Ne kadar güçlü olduklarını orada anladık. Burada çok fazla bir şey hissedemedik. Burada taraftarın vermiş olduğu destekle Avni Aker'de coşkulu oynamıştık. Hocamızla o maçı kazanmak, keyifli, güzel bir anıydı." ifadelerini kullandı.

Sümer ile altyapıda oyuncu olarak futbol hayatına başladığını dile getiren Aslan, şunları söyledi:

"13-14 yaşlarımızda bizimle olan iletişiminin değerini bugün anlayabiliyorum. Çok değerli bir hocamızdı. Bize önemli katkıları oldu. Antrenörlük hayatında tabii ki kulübü temsil etme adına Trabzonspor, Trabzon şehri için büyük değerdi. Trabzon dışındaki sevgisi, görmüş olduğu saygı çok çok daha farklı. Trabzon dışında futbol konuşulduğu zaman, Özkan Hoca'dan bahsediliyor. Bu da gurur verici bir durum. Ben Özkan Hoca'nın torpilli oyuncularındandım. Sert yapısını hissetmedim. Zaman zaman tabii ki bize de oyun içerisinde dokunuşları, eleştirileri olmuştu. Hocamla keyifli günlerimiz oldu. Çok cezalar da yedik. Antrenmanda penaltı çalışması yaparken kaçırdığımız penaltıda bakıyoruz ceza yemişiz. Disiplin içerisine bizi sokuyordu."

Türk futbolunun en büyük değişiminde, yapılanmasında Özkan Sümer'in adının geçtiğini belirten Aslan, "Ülke futbolu altyapısının bence en büyük isimlerindendi. Kaynağı Özkan Hoca'mızdı. Milli takımda çalışmıştım. Bütün detaylar içinde onun orada konuşulması da bizi gururlandırmıştı. Ölüm yıl dönümünde hem üzüntülüyüz hem de böyle bir hocaya sahip olduğumuz için de sevinçliyiz." açıklamasını yaptı.


- Kural: "Çok büyük boşluk"

Özkan Sümer'le hem futbolculuk hem de antrenörlük döneminde çalışan ve bordo-mavili kulüpte görev yapan Turgut Kural, "Hocamızı özlemle bir kez daha anıyoruz. Yokluğu bizde çok büyük boşluk oldu." diye konuştu.

"Hem futbolculuk hem antrenörlükte uzun yıllar birlikteydik." diyen Kural, şöyle devam etti:

"İnanılmaz birlikteliğimiz vardı. Şu an yok ama sanki varmış gibi. Hep onu konuşuyor, anıyoruz. Her futbol konuştuğumuzda sürekli gündemimizde oluyor. 10 yaşında tanıdım kendisini. 20 yaşına kadar Trabzonspor'un her kategorisinde beraberdik. Futbolu bıraktıktan sonra 9 yıl yanında asistanlığını yaptım. Zaman zaman takımın hocası oldu, başkanlık yaptı. Altyapıda beraberdik. Tenise çok düşkündü, bize öğretti. Beraber oynamamızı sağladı. Sürekli birlikteydik. Trabzonspor'dan ayrılıp döndük, hiç kopmadık. Bizde büyük anıları, katkıları var. Ufkumu açan, bana hayatı öğreten ailemden önce oydu. Hayatta karşılaşacağım zorlukların üstesinden gelmek için onu modelleyerek, verdiği bilgilerle çok yol aldım. Benim gibi birçok arkadaşımıza vizyon katmıştır."

Kural, Sümer'in dokunduğu herkesin hayata bakışını değiştirdiğini anlatırken, "Özellikle insanlara iş, aile sevgisini aktardı. Şu anda çağdaş futbolu uygulayan teknik adamlarla, hocanın 70'li yıllarda bize gösterdikleri, öğrettikleri çok örtüşüyor. Dolayısıyla çok önemli bir futbol adamıyla işimizi öğrendik. Her şeyi öğreterek bu dünyadan gitti. Biz de onun öğretileriyle, kendi kattıklarımızla yol alma çalışıyoruz. İnsanlara dokunduğu gibi topluma, kurumlara katkısı vardır. Kendisini yetiştiren, gelişen, çağdaş biriydi. Böyle insanı kaybetmek üzüntü verici. Gecenin hangi saati olursa olsun işimizle ilgili zorlandığımızda, bilgi aldığımız biriydi." diyerek sözlerini tamamladı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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