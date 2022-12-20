Trabzon'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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TRABZON (AA) - Trabzon'da iş yerinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ortahisar ilçesine bağlı Kemerkaya Mahallesi Bahar Sokak'ta, dün akşam saatlerinde iş yerine gelen Y.Y. ile arasında çıkan tartışmada kasığından ve göğsünden tabancayla vurularak yaralanan Niyazi Yıldırım (75), tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, gözaltına alınan zanlı Y.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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