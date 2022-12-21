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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Ata Yıldırım

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 46 Hugo), Bartra, Gbamin (Dk. 31 Hüseyin Türkmen), Eren Elmalı (Dk. 62 Arif Boşluk), Doğucan Haspolat, Bardhi, Bakasetas (Dk. 62 Hamsik), Naci Ünüvar, Trezeguet (Dk. 77 Gomez), Umut Bozok

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Osman Çelik, Soner Gönül, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 46 Bedirhan Çetin), Celil Yüksel, Şener Kaya (Dk. 46 Polat Yaldır), Ali Kaan Güneren, Ahmet Sağat (Dk. 74 Douglas), Laura (Dk. 62 Fofana)

Goller: Dk. 9 Umut Bozok, Dk. 28 ve 79 Naci Ünüvar (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Osman Çelik, Dk. 59 Soner Gönül, Dk. 66 Ali Kaan Güneren (Yılport Samsunspor)


TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'u 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmada ilk ciddi atak 3. dakikada Trabzonspor'dan geldi. Soldan ceza alanına giren Eren Elmalı'nın aşırtma vuruşunda kaleci Aykut Özer'den dönen topu altı pas içinde Bakasetas kafayla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol taraftan ceza alanı son çizgisindeki Bakasetas'ın pasında, altı pas içinde Umut Bozok, dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

17. dakikada Umut Bozok'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Aykut Özer'i geçen topu çizgi önünde Zeki Yavru uzaklaştırdı.

28. dakikada Trabzonspor, skoru 2-0 yaptı. Trezeguet'in soldan arka direkte Naci Ünüvar, yakın mesafeden dokunarak topu filelere gönderdi.

32. dakikada sakatlanan Gbamin'in yerine Hüseyin Türkmen oyuna dahil oldu.

68. dakikada Naci Ünüvar'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top üst direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Doğucan Haspolat'ın pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet'in öne çıkan kaleci Aykut Özer'in üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

79. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Hamsik'in pasında savunmada araya giren Osman Çelik'in dokunduğu top Naci Ünüvar'ın önüne düştü. Bu futbolcu da topu boş kaleye doğru taşıyarak filelere gönderdi: 3-0

Karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, adını son 16 turuna yazdırdı.


- Maçtan notlar

Trabzonspor'da son yapılan antrenmana katılan Edin Visca ve Siopis, kas spazmına bağlı ağrı hissedince teknik direktör Abdullah Avcı, tarafından riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan, Denswil ve Serkan Asan da Yılport Samsunspor'a karşı forma giyemedi.

Trabzonspor'da sezon başında Ajax kulübünden kiralık kadroya katılan Naci Ünüvar, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11’de sahaya çıkarken iki gol kaydetti.

Bordo-mavili taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin çok büyük bölümünde boşluklar yer alırken misafir takım taraftarları ise tribünlerin kendilerine ayrılan bölümünü doldurdu.


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