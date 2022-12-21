Trabzonspor-Yılport Samsunspor maçının ardından

TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-0 yenerek son 16 turuna yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularının düşük performansının yukarıya çıkmaya başladığını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 41 gün sonra resmi müsabakalar oynamaya başladıklarını belirterek, iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Dünya kupası arası öncesinde 22 resmi karşılaşma oynadıklarını, kamp döneminde güçlü, güçsüz yanlarının analizlerini yapıp oyun ve oyuncuların düşük performansını yukarıya çekmeye çalıştıklarını vurgulayan Avcı, şunları söyledi:

"Antrenman modelleri, oyun içinde planlar değişti. Bazı oyuncuların gerçek yerinde kullanmaya başladık. 3 hazırlık maçı yaptık. Oyuncu grubu hem antrenmanda hem hazırlık maçlarında buna çok iyi cevap verdiler. Ama bunlar yeterli değil resmi müsabakada taçlandırmak gerekiyor. Bugün baskımızı rakibe göre değiştirerek kullandık. Şiddetli baskı ile oyuna başladık. Oyundan hiç kopmadılar. Bunun kopmadan devam etmesini istiyoruz. Hepsinden daha fazlasını isteyeceğim, vermek zorunda kalacaklar. Düşük performans yukarı çıkmaya başladı, grubun enerjisi iyi. Bazen performansları çekmek için serzenişte bulunursunuz. Onlar doğru cevap veriyorlar. Her resmi müsabakada oyuncularımdan isteyeceğim. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır, olmaya devam edeceğiz. Oyuncularım cevap verdiler, umarım devam ederler. Kasımpaşa maçından sonraki açıklamalarıma iyi geri dönüşler aldım. Buna cevap vermeye devam edeceklerse ederiz, etmezlerse yollarımızı ayırırız."

Taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Avcı, "Bazen transfer, inişler, çıkışlar olur. Trabzonspor, her koşulda da destek verdiğinde taraftarlara cevap vermiştir. Geçen sene bunu yaşadık. Harika sonuçla şampiyonlukla aldık. Bu taraftara transferden çok ihtiyacımız var. Bizimle olmaya devam edecekler." dedi.

Avcı, Fenerbahçe ile hafta sonunda sahalarında oynayacakları karşılaşmaya ilişkin olarak, "Daha ligin 3'de 1'ini oynuyoruz. Bir sürü müsabaka var. Fair-playa uygun saygı sevginin olduğu iki kulüp, müsabaka oynayacak. Alternatif kaliteli kadroya karşı, kendi evinde planları olan bir takım müsabaka oynayacak. İyi müsabaka oynayıp karşılığını alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Avcı, ilk yarıda oyundan çıkan Gbamin'in başının döndüğünü, bu nedenle oyuna devam edemediğini sözlerine ekledi.





- Yılport Samsunspor cehpesi

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise Trabzonspor'u tebrik ederek, "Bugün iyi oyun oynadılar. Bizim için tam anlamda test maçı olmadı. Erken golü yedik, ikinci golde olunca oyundan ister istemez düştük." dedi.

Sakat oyuncular nedeniyle eksik bir kadro ile oynadıklarını anlatan Eroğlu, "Odak noktamız hafta sonu oynayacağımız Adanaspor maçı. Tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bu maçı kazanarak ilk yarıyı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Çok büyük güç olan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tribünde birçok taraftarımız vardı, onlara teşekkür ediyorum. Onları Adanaspor maçına davet ediyorum. Birlikte güzel galibiyetle sevineceğimiz atmosferle ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.





- Umut Bozok ve Naci Ünüvar'ın açıklamaları

Samsunspor karşısında aldıkları galibiyetle Fenerbahçe maçı öncesi moral bulduklarını belirten Umut Bozok, "Cumartesi günü oynayacağımız maç camiamız için ve bizlerin çok önemli ama bence bir final müsabakası değil çünkü önümüzde çok maç daha var. Taraftarımızın önünde çok iyi mücadele etmemiz lazım. Zor bir takıma karşı oynayacağız, tabii ki her maç olduğu gibi bu maçta da hedefimiz 3 puan. İnşallah 3 puan alıp devam ederiz." dedi.

Kamp döneminde çok iyi çalıştıklarını belirten Umut, "Kamp döneminde hocamızla konuştuk. Takım halinde presi çok iyi yapmamız gerektiği noktasında fikirler ortaya çıktı. Hazırlık maçlarını da bu anlamda iyi geçirdik. Böyle devam etmemiz lazım. Cumartesi günü Fenerbahçe karşısında da bunu çok daha iyi yapmamız lazım. Daha iyi çalışmamız lazım." diye konuştu.

Karşılaşmada iki gol atan Naci Ünüvar ise, "Bugün en önemlisi kazanmaktı. 3-0 kazandık, ben de Trabzonspor'da ilk golümü 2 tane atarak gerçekleştirdim. Benim için güzel akşamdı. Gerçekten güzel bir kamp dönemi geçirdik, çok sıkı çalıştık. Fenerbahçe maçını kazanmamız gerekiyor. Daha iyisini yapmalıyız." şeklinde konuştu.





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