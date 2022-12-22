Özkan Sümer, mezarı başında anıldı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı.

Sümer'in Maçka ilçesindeki aile mezarlığında gerçekleştirilen anma törenine, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ve futbolcular da katıldı.

Sümer'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

Törenin ardından Özkan Sümer'in ilk futbola başladığı Amatör Lig takımlarından Yolspor'un kulüp başkanı Mahir Calap, Sümer'in isminin yazılı olduğu formayı eşi Kamer Sümer'e verdi.





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