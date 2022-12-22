Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu TTB'yi ziyaret etti

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Trabzon Ticaret Borsası'nı (TTB) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ile bir araya geldiği bildirildi.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, Ağaoğlu'nun, başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sami Kahraman ve Coşkun Öztürk ile TTB'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Ağaoğlu ve beraberindeki heyetin, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Ergan, yardımcıları Yavuz Selim Çakıroğlu ve Mikbir Hakan Canbakal ile görüş alışverişinde bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon'un, Trabzonspor ve fındık gibi iki önemli değeri bulunduğunu hatırlatarak, yaklaşık 12 yıldan beri 'Trabzonspor'un Resmi Yiyeceği Finduk' sloganı ile işbirliği yaparak, fındığın tanıtımına sağladıkları katkı için teşekkür etti."

Açıklamada, Ağaoğlu'na, ziyaretin anısına bordo-mavi renkleri taşıyan keşana sarılı sepet içinde fındık ve fındık mamulleri hediye edildiği de kaydedildi.





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