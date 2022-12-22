Ortahisar Belediyesi El Hattap Derneği'nin desteğiyle akülü araç dağıttı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, Hollanda'da faaliyet gösteren El Hattap Derneği'nin desteğiyle temin edilen akülü araçlar, özel gereksinimli bireylere dağıtıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, dernek vasıtasıyla temin edilen 5 akülü aracı, özel gereksinimli bireylere verdiği belirtildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç, özel gereksinimli bireylere destek sağlamak amacıyla bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Genç, belediyenin kuruluşundan itibaren Engelsiz İletişim Merkezi ve buradaki derneklerle beraber güzel işler yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Siz de bizlerle berabersiniz. Aynı çatı altındayız, bundan dolayı da gerçekten çok mutluyum. Bir taraftan siz kıymetli derneklerimizle güzel etkinlikler yaparken, diğer taraftan da ihtiyacı olan siz değerli kardeşlerimize ulaşım ve erişim kolaylığı sağlamak için bu vasıtaları temin etmeye çalışıyoruz."



Belediye, hayırseverler ve dernekler aracılığıyla araçları temin etmekten büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Genç, "Bugün de bu çalışmalardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Hollanda'da da faaliyet gösteren El Hattap Derneği yetkilisi Gamze Çolak, kendisi Trabzonlu, hemşehrimiz. Buradan ona teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Hayırlı olsun, güzel günlerde kullansınlar." ifadelerini kullandı.

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