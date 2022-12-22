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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

AA

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda dün Yılport Samsunspor'u 3-0 yenerek son 16 turuna kalan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı olarak Fenerbahçe maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yılport Samsunspor maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği idmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma, denge, 5'e 2 ve rondo çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman, çift kale maç ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


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