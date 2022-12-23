Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.

Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 663 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, bu dönemde 9 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı.





- Avcı yönetiminde 12 maç oynadı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı.

Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 2 maçtan beraberlikle ayrıldı.





- Maçlar ve sonuçlar

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2 2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1 2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1 2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2 2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1 2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1 2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0 2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.