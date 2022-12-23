Trabzon'da gümrük kaçağı alkol ve sigara ele geçirildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da gümrük kaçağı içki ve sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı alkol, tütün ve tütün mamulleri ile bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, S.B. ve I.K'ya ait çanta ve kolilerde yapılan aramada 28 şişe gümrük kaçağı içki ile 420 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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