Trabzon'da mahalleleri birbirine bağlayan yol ulaşıma açıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi Özbirlik Mahallesi'ndeki Karaağaçlı bağlantı yolu ulaşıma açıldı.

Ortahisar Belediyesi Başkan Ahmet Metin Genç, yolun ulaşıma açılması dolayısıyla düzenlenen programda, göreve geldiği günden beri muhtarlarla işbirliğinde güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Genç, yaklaşık 1,5 kilometreden oluşan Özbirlik Mahallesi'nin ara bağlantı yolundan öte Dereli, Başkurt, Sevimli ve Kozluca'yı da ilgilendiren bir konu olduğunu aktardı.



Zorlu coğrafyada yol konusunda epey işler yaptıklarını vurgulayan Genç, "Biz, 'yol medeniyettir' şiarıyla bu işe bakıyoruz. 'Vatandaşlarımız daha güzel yollarda seyahat etmeyi hak ediyor' dedik ve çok şükür köylerimizin ana yollarını ve ara bağlantı yollarını yüzde 95 ve üzerinde standartlara uygun hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Özbirlik Mahallesi muhtarı İsmet Yaşar Düğdü ise "Bir hayalimiz vardı, 100 yıllık Karaağaçlı yolunu bağlamak. Hizmetlerinden dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.



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