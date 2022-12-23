Trabzon'da fındık bahçesinden yuvarlanan kadın öldü

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde fındık bahçesinden yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

Yolüstü Mahallesi Karaırmak mevkisindeki fındık bahçesinde çalışan 56 yaşındaki F.E, dengesini kaybederek yol kenarına yuvarlandı.

Çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen F.E'nin cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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