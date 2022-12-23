Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın Fenerbahçe ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde, saat 19.00'da karşılaşacak.

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