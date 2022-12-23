Trabzon'da atış poligonu ve eğitim alanına Şehit Meriç Alemdar'ın ismi verildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve Şehit Meriç Alemdar'ın adının verildiği atış poligonu ve eğitim alanı törenle açıldı.

Araklı ilçesindeki poligon ve eğitim alanının açılış törenine katılan Vali İsmail Ustaoğlu, şehitlik makamının önemine değindi.

Vatan toprakları üzerinde huzur ve güven içinde yaşamayı kahraman güvenlik güçlerine borçlu olduklarını vurgulayan Ustaoğlu, "Onların en güzel şekilde eğitim almaları için bu tür tesislerin önemi büyük. Bu eğitim alanının kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince rehine kurtarma tatbikatı yapıldı.

Törene şehidin eşi Fadime Alemdar, oğlu Tuna Alemdar, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kurum müdürleri, polisler ve diğer ilgililer katıldı.

2. Sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olmuştu.

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