Trabzon'da "Osmanlı Kudüs'te" paneli

TRABZON (AA) - Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneğince Yavuz Sultan Selim Han'ın Kudüs'e girişinin 506. yıl dönümü kapsamında "Osmanlı Kudüs'te" konulu panel düzenlendi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde Dernek Başkanı İbrahim Kara, katılımcılara derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Kudüs'ün en büyük caddesinin Sultan Süleyman adıyla anıldığını anlattı.



Osmanlı Devleti'nin Kudüs ve Filistin coğrafyasından 1917 yılında ayrıldığı andan itibaren başlayan süreçte Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik işgalin devam ettiğini dile getiren Kara, "Günümüzde Kudüs'te yaşanan adaletsizlik ve zulüm Yavuz Sultan Selim'le başlayan Osmanlı dönemine olan hasreti gün geçtikçe daha da artırmış ve Osmanlı adaletinin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır." ifadelerini kullandı.



Mescid-i Aksa İslami Eserler Müdürü Naci El-Bukeyrat ise "İsrailliler, sadece Filistinlilerin evlerini yıkmak istemiyorlar, aynı zamanda tüccarların kovulmasını istiyorlar. Mescid-i Aksa'nın bir heykele dönüştürülme çalışmaları da var ve Mescid-i Aksa'yı Yahudi bir alan haline getirmek istiyorlar. Bu konularda sadece bizim değil herkesin büyük bir sorumluluğu var." diye konuştu.

El-Bukeyrat, Filistinlilerin İsraillilere topraklarını sattığı yönündeki iddiaların da doğru olmadığını söyledi.



Panelin ardından Kara, El-Bukeyrat'a hediye takdim etti.

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