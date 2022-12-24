Trabzon'da "100 Tanıdık Yüz" karikatür sergisi açıldı

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TRABZON (AA) - Karikatürist Tamer Küçük'ün, Trabzon'da iz bırakan 100 isimden esinlenerek hazırladığı eserlerin yer aldığı "100 Tanıdık Yüz" adlı sergi açıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında, Küçük'ün yıllardır çok değerli eserler ortaya koyduğunu söyledi.

Sanatçıların en güzel mesajlarını yazdıkları veya çizdikleriyle farklı şekillerde verdiklerini belirten Ustaoğlu, "Trabzon'umuz sanatta, kültürde, sporda, her alanda sanatçılarıyla bizlere gurur yaşatan güzel bir ilimiz. Sanatçımızı, Trabzon'umuzun kültürel değerlerine, tarihine dokunan bu güzel sanatından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da sanatın toplumu ayakta tutan en temel değerlerden olduğuna işaret etti.

Karikatürist Tamer Küçük'ü tebrik eden Kaya, Trabzon'un aydınlık yüzü olan tüm sanatçıları emekleri için kutladı.

Küçük de Trabzonlu olan ya da Trabzon'dan yolu geçmiş fakat burada yaşadığı fazla bilinmeyen tanınmış kişilerin portrelerini çizdiğini söyledi.

Peyami Safa'dan Necip Fazıl Kısakürek'e kadar Trabzon'da doğmayan ama yıllarını burada geçiren birçok kişiyi çizdiğini belirten Küçük, "35 tane de Karadeniz'e özgü, Temel'in fıkraları dediğimiz tarzda karikatür çizdim." diye konuştu.

154 portre ve 30 karikatürün yer aldığı sergi 4 gün açık olacak.

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