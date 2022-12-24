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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor-Fenerbahçe

AA

Trabzonspor-Fenerbahçe

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hugo, Eren Elmalı, Larsen, Trezeguet, Gomez

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Arao, Ferdi Kadıoğlu, King, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Batshuayi, Crespo, Szalai

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