GÜNCELLEME - Trabzon'da havaya açılan ateş sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde havaya açılan ateş sonucu bir kişinin ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Kerem Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde tabancasıyla havaya ateş açan M.A'nın silahından çıkan mermi, yanında bulunan akrabası Metehan Mutlu'nun (25) başına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mutlu, kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Mutlu'nun cenazesi, ilçede Yolüstü Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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