Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yılport Samsunspor maçı 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de görev verdiği Gbamin, Doğucan Haspolat, Naci Ünüvar, Bardhi ve Umut Bozok'un yerine Fenerbahçe karşısında Hugo, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür ve Gomez’i tercih etti.

Bordo-mavili takımda sezonun 3. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca, 132 günlük aradan sonra Fenerbahçe maçıyla sahalara döndü.

Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası kolundan ameliyat edilen ve Dünya Kupası sırasında iyileşen Boşnak oyuncu, ligde 11 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.





-Hamsik, yine yedek kulübesinde

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik'i kupa maçında da olduğu gibi yine yedek soyundurdu.

Slovak oyuncunun yerine orta alanda Abdülkadir Ömür forma giydi. Bu futbolcu, orta alanda Bakasetas ve Siopis ile birlikte görev yaptı.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Denswil’in yanı sıra genç oyuncular Lahtimi, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli, 21 kişilik maç kadrosu içerisinde kendilerine yer bulamadı.





-Fenerbahçe'de 2 değişiklik

Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jorge Jesus, hafta içinde kupada oynanan İstanbulspor maçı 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.



Trabzonspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ın yerine sakatlığı düzelen Altay Bayındır görev aldı. Emre Mor yedek kulübesine çekilirken savunmada Serdar Aziz forma giydi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Alioski ve Arda Güler ise maç kadrosunda alınmadı.





-Tribünde Trabzon vurgulu koreografi

Trabzonsporlu taraftarlar, maç öncesi tribünde koreografi gerçekleştirdi.



Taraftarlar tarafından hazırlanan koreografi de, “Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, Kanuni’nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili taraftarlar, bu sezon diğer maçlara göre Fenerbahçe karşılaşmasına daha fazla ilgi gösterdi. Taraftarlar, Fenerbahçe maçında tamamen tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi. Konuk takım taraftarı ise İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği tribünde yer almadı.













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