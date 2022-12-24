Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Gomez
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi
Sarı kartlar: Dk. 18 Trezeguet, Dk. 21 Gomez, Dk. 41 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 41 Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat (yedek kulübesinde), Dk. 45+5 Crespo (Fenerbahçe)
TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
36. dakikada Arao'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
37. dakikada sağdan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafeden şutunda, araya giren Hugo'ya çarpan top kornere gitti.
44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.