Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 68 Gbamin), Bakasetas (Dk. 76 Bardhi), Abdülkadir Ömür (Dk. 76 Hamsik), Visca (Dk. 81 Djaniny), Trezeguet, Gomez (Dk. 68 Umut Bozok)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel (Dk. 86 Rossi), Serdar Aziz (Dk. 69 Emre Mor), Gustavo Henrique, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 69 Valencia), King (Dk. 86 Mert Hakan Yandaş), Batshuayi (Dk. 60 Lincoln)

Goller: Dk. 61 Gomez, Dk.90+10 Trezeguet (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk. 57 Crespo (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Trezeguet, Dk. 21 Gomez, Dk. 41 Bakasetas, Dk. 55 Hugo (Trabzonspor), Dk. 41 Batshuayi, Dk. 41 İrfan Can Eğribayat (yedek kulübesinde), Dk. 62. Mert Hakan Yandaş (yedek kulübesinde) (Fenerbahçe)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.

54. dakikada Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Altay Bayındır'ın çeldiği topu, altıpas içinde Gomez tamamlamak istedi ama araya giren Szalai, büyük bir tehlikeyi önledi.

57. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Crespo, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

61. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın orta alandan pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gomez, sol çaprazdan ceza alanına girdi. Kaleci Altay Bayındır ile karşıya kalan bu futbolcunun yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

71. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza çizgisi gerisinde Trezeguet'in yerden sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

85. dakikada Hamsik'in pasında ceza alanı içinde Trezeguet'in dönerek vuruşunda, kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etti.

89. dakikada Bardhi'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda top üsten auta gitti.

90+6. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda, kaleci Altay Bayındır topu güçlükle çeldi.

90+10. dakikada Djaniny'in pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top kaleci Altay Bayındır'ın sol üst köşesinden filelere gitti: 2-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

















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