Trabzonspor, Fenerbahçe önünde sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 656 güne taşırken, şampiyonlukta da iddiasını ortaya koydu.
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Gomez, 90+10. dakikada Trezeguet attı. Karadeniz ekibi, puanını 26'ya yükseltirken haftaya 29 puanla lider giren rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Sahasında en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, 32 lig maçında 20 galibiyet, 12 beraberlik alarak sahasında rakiplerine 3 puan vermedi.
"Üç Büyükler"e karşısında evindeki son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında Fenerbahçe'ye karşı aldı. 28 Şubat 2021'de oynanan karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, 664 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.
- Galibiyeti taraftarı ile kutladı
Trabzonsporlu futbolcular, karşılaşmanın bitiminin ardından taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.
Bordo-mavili oyuncular, orta alanda toplanarak sevinç yaşadıktan sonra kolbastı oynayarak galibiyetin keyfini çıkardı. Maç sonunda stat çevresinde hava fişek atıldı.
Karşılaşmanın bitmesinin ardından bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından da çeşitli paylaşımlarda bulunarak Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu.
- Fenerbahçe, 10 kişiyle mücadele etti.
Fenerbahçe karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bölümünde 10 kişi mücadele etti. Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul ile 57. dakikada sarı-lacivertli ekipte ikinci sarı kartını gören Crespo, kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
Sarı-lacivertli takım, ligde Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Trabzonspor ile oynadığı son 3 maçta kırmızı kart sonucu 10 kişi ile mücadele etmek zorunda kaldı.
Sivasspor karşısında Michy Batshuayi gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, Giresunspor mücadelesinde ise Joao Pedro aynı durumu yaşamıştı.
-Son 2 maçta 6 puan yitirdi
Fenerbahçe, ligde son 2 maçta 6 puan yitirerek şampiyonluk yarışında önemli yara aldı.
Dünya Kupası maçları nedeniyle verilen ara öncesi sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, 15. hafta da Trabzonspor'a 2-0 yenilerek son 2 maçında puan elde edemedi.
İstanbul temsilcisi, Karadeniz takımları karşısında 2 maçta 6 puan kaybetti.