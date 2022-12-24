Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyunu daha erken koparmamız lazımdı." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe'nin güçlü ve güçsüz taraftarlarını bildiklerini ve bunun üzerine çalıştıklarını belirterek, "Ligimizin lideri; kadro derinliği çok fazla olan, oyuncu kalitesi yüksek, planları olan ama net güçlü tarafını güçlü ve güçsüz tarafını da bildiğimiz bir takımdı. Santra başlangıçları ile ilgili bile planları var. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Kontrolün tamamen ellerinde olduğunu vurgulayan Avcı, "Rakibin 10 kişi kalması ile oyunu domine ettik. Alternatifli bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu oyunu geliştirerek devam etmek istiyoruz. Oyunu daha erken koparmamız lazımdı." ifadelerini kullandı.





- "Bizim transfere ihtiyacımız yok, Trabzonspor taraftarına ihtiyacımız var"

Avcı, karşılaşma boyunca takımlarına destek olan taraftarlara da teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Lige verilen arada 22 maçlık analizi yaptık. 'Kasım ayı itibarıyla bekleyin' diye mesaj verdim. Oyun, oyuncunun performansını arttırmak istediğimizin mesajını vermiştim. Önemli galibiyet aldık. Oyuncularım doğru cevaplar verdi. Umarım karşılığını alırız. 25 ay oldu buraya geleli. Son tescilli şampiyon Trabzonspor. 3 kupa almış, yurt dışına oyuncu satmış, ligi domine etmiş bir takım. Yazdan beri takım üzerinde kara bulutlar var. Bizim transfere ihtiyacımız yok, Trabzonspor taraftarına ihtiyacımız var. Geçen sene birlikte yaptık. Sevgiyi, desteklerini esirgemesinler. Başardık, başaracağımız 3 kupa daha var elimizde. Bunları sonuna kadar kovalamaya çalışacağız. Bir maç kazandık, başka bir şey kazanmadık. Kazanma alışkanlığına devam etmemiz lazım. Üst üste maçlar kazanmamız lazım. Oyunculara, taraftarlara teşekkür ediyorum."









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