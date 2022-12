Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla yenen Trabzonspor'un oyuncuları, zorlu bir galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trabzonsporlu futbolculardan Anastasios Bakasetas, iyi şekilde organize olmuş iki takımın karşı karşıya geldiğini dile getirdi.

Taktiksel olarak yoğun bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Bakasetas, "Bizim açımızdan 3 puanı aldığımız için çok mutluyum ama bir sonuç elde ettik. Yukarı sıralara yakınlaşmaya yarayacak puanlar olarak düşünüyorum. Takım ve teknik ekip adına mutluyum, iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

Bakasetas, zor ve önemli bir maçtan galibiyet elde ettiklerine değinerek, "Final niteliğinde bir maç olacağını söylemiştim. Herkes çok çalıştı ve çok konsantre oldu. Zor bir rakibe karşı oynadık. Bu sene iyi planları ve iyi oyuncuları var. Bizim sahneye çıkıp kendimizi gösterme sıramızdı. Bu sene tekrar şampiyonluk kazanmak istiyoruz. Taraftarların desteğiyle birlikte adeta yenilmez oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı pozisyonda oynamasına rağmen takıma katkı sağlamasından dolayı mutlu olduğuna değinen Bakasetas, "Her pozisyonun gerektirdiği farklı yetenekler vardır. Gol alanına çok fazla yakın değilim ve gol atmam biraz zorlaşıyor. Ama topa daha fazla temas ediyor ve takımın yaratıcılığına katkı sağlıyorum. Benim için önemli olan takımdır. Takımın ne olacağına hocamız karar verir ve buna saygı duyuyorum." diye konuştu.





- Bartra: "Şehirdeki herkesin bu maçı ne kadar özlemle beklediğinin bilincindeydik"

Bordo-mavili oyuncu Marc Bartra ise maç için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, taktiksel ve fizik açıdan kendilerini geliştirdiklerini vurguladı.

Galibiyeti hak ederek kazanmalarından dolayı ayrıca mutlu olduğunu belirten Bartra, "Rakibimizin iyi santrafor ve hücum oyuncuları vardı. Bu hücum oyuncuları hem hızlı hem de güçlü. Oyunun nasıl oynanması gerektiğini biliyorlar ve dolayısıyla kolay olmayacağının farkındaydık. İyi bir iş çıkarırsak gol yemeden maçı bitirebileceğimizi biliyorduk. Çok gol atan rakibimiz vardı ama bugün neredeyse şans bile vermedik. Vitor Hugo ile birlikte iyi bir çalışma örneği verdiğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımızın da mücadelesiyle oldu bu, sadece ikimiz değil." ifadelerini kullandı.

Bartra, taraftarların desteği sayesinde neleri başarabileceklerini gösterdiklerini belirterek, "Hep yanımızdalardı ve onlarla olduğumuz sürece hep mutlu edeceğiz. Bizlerin her zaman yanımızda olduklarının bilincindeyiz. Çünkü böylesine bir maçı kazandıktan sonra insanlara ne tür büyük bir mutluluk verdiğimiz bizde bilincindeyiz. Şehirdeki herkesin bu maçı ne kadar özlemle beklediğinin bilincindeydik. Onları mutlu edebilmek bizi de ayrıca mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.





- Bardhi: "Her zaman zirve için mücadele edeceğiz"

Enis Bardhi de her maçı kazanmak için çalıştıklarını, Fenerbahçe'ye karşı önemli bir maçı kazandıkları için ayrıca mutlu olduklarını söyledi.

Galibiyetin 3 puandan daha fazlasını ifade ettiğini aktaran Bardhi, şöyle devam etti:

"Aradaki rekabetin farkındayız. Gerçekten çok önemli bir maçtı. Tekrar ifade etmem gerekirse 3 puanı aldığımız için mutluyuz ve şampiyonluk yolunda avantaj kazandığımız için mutluyuz. İkinci yıllar her zaman zordur. Trabzonspor'un geçen sene şampiyon olduğunu düşünürsek bunun gerçekten zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü her zaman ikinci sene takımlar zorluk yaşıyorlar. Ama her maçta mücadele ediyoruz. Şampiyonluk mücadelesinin de zor olacağını biliyoruz. Ama şundan emin olabilirsiniz; her zaman zirve için mücadele edeceğiz. Maçın kırılma noktasına kırmızı kart diyebiliriz ama buna da çok fazla anlam vermek istemiyorum. Çünkü ilk golden sonra fazla hücum etmedik, skoru korumaya çalıştık gibi gelebilir ama ikinci bir yarı geçirdiğimizi düşünüyorum."





- Uğurcan Çakır: "Oyun disiplininden hiç kopmadık"

Takım kaptanı Uğurcan Çakır da maça çok iyi hazırlandıklarını, Fenerbahçe'nin eksik yönlerine çalıştıklarına değinerek, "Hem hücum da hem savunmada istediklerimizi bugün sahaya yansıttık. Oyun disiplininden hiç kopmadık. Bu da bize rahat bir galibiyet getirdi. Böyle maçların motivasyonu zaten yüksek oluyor ister istemez. Soyunma odasında da herkes istekliydi, herkes motiveydi. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Geçen sene çok büyük bir tarih yazdık onlarla beraber. Bu maçta yine harikaydılar. Her maç onları yanımızda bekliyoruz. İnşallah onlar da gelmeye devam eder, biz de galibiyet almaya devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta ikinci golü atan Trezegut de takım olarak harika mücadele ettiklerini ve bu şekilde oynamaya devam etmek istediklerini aktardı.

Sezon sonuna kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Trezeguet, şunları kaydetti:

"Mücadele edeceğiz, ne olacağını göreceğiz. Bunu tek başımıza yapamayız, taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların desteğiyle beraber geçen sene olduğu gibi kazanacağımıza inanıyorum. Motivasyonumuz kulüpten geliyor, hocamızdan da geliyor. Ama kulüpte kamera önünde olmayıp da bizi destekleyen insanlar var, hepsinin desteğine sahibiz. Başkan Ahmet Ağaoğlu maçtan önce bizi gördü ve destekledi. Bugün mücadelemizle kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok önemli bir 3 puandı. Kimi yendiğimiz önemli değil 3 puan almak önemliydi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.