Trabzon'da kumar oynayan 9 kişiye 16 bin 371 lira ceza

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TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen kumar operasyonunda 9 kişiye 16 bin 371 lira para cezası uygulandı.

Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ortahisar ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen bir işyerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 9 kişiye 16 bin 371 lira para cezası uygulandı.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

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