Trabzonspor, İstanbul´a gitti

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Stefano Denswil, sakatlığı sona eren ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres'in yanı sıra Yusuf Erdoğan ve Lahtimi kadroda yer almadı.

Trabzonspor kafilesinde Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Edin Visca, Djaniny Semedo, Maxi Gomez, Umut Bozok ve Naci Ünüvar bulunuyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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