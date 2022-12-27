Trabzonspor, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki şampiyonluk kutlaması fotoğrafını paylaştı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer alan şampiyonluk kutlamalarına ilişkin fotoğrafa sosyal medya hesabında yer verdi.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafların bulunduğu oylamanın spor kategorisinde, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kutlamalarına ilişkin "Sevinç dalgası" başlıklı fotoğraf da yer aldı.
AA Trabzon Bölge Müdürlüğü foto muhabiri Hakan Burak Altunöz'e ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan bordo-mavili kulüp, "Trabzonspor denizin dalgasıydı, mavisiydi, fırtınasıydı. Şampiyonluk kutlamamızda çekilen bu kare, 2022 yılının en iyi spor fotoğrafları arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.