Trabzon'da bandrolsüz kaçak içki ve tütün operasyonu yapıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da bandrolsüz kaçak içki ve tütün operasyonunda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol, tütün mamulleri, bandrollü ve bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde 1 litrelik cam şişeler halinde 19 bandrolsüz kaçak içki, 65 paket bandrolsüz nargile tütünü, 16 bin 800 doldurulmuş makaron ile 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Polis 4 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.





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